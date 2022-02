Un corso di laurea in Scienze Infermieristiche al Busacca di Scicli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Scicli – “La politica ha la necessità di farci guardare avanti, oltre l’orizzonte, perché si possano valutare sempre quali sono le scelte migliori in chiave futura. Ed ecco perché, dopo che, grazie al supporto che arriverà con i fondi del Pnrr, è stato definito il completamento dell’iter legato alla creazione degli ospedali di comunità e alle case della salute da realizzare in provincia di Ragusa, nasce con forza l’esigenza di portare avanti il ragionamento su un ulteriore tassello che completerebbe l’offerta sanitaria sul territorio ibleo”. E’ quanto afferma l’on. Orazio Ragusa dopo un incontro con l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, con cui ha condiviso la sostenibilità di un percorso che potrebbe portare alla creazione di un corso di laurea in Scienze Infermieristiche. ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 16 febbraio 2022)– “La politica ha la necessità di farci guardare avanti, oltre l’orizzonte, perché si possano valutare sempre quali sono le scelte migliori in chiave futura. Ed ecco perché, dopo che, grazie al supporto che arriverà con i fondi del Pnrr, è stato definito il completamento dell’iter legato alla creazione degli ospedali di comunità e alle case della salute da realizzare in provincia di Ragusa, nasce con forza l’esigenza di portare avanti il ragionamento su un ulteriore tassello che completerebbe l’offerta sanitaria sul territorio ibleo”. E’ quanto afferma l’on. Orazio Ragusa dopo un incontro con l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, con cui ha condiviso la sostenibilità di un perche potrebbe portare alla creazione di undiin. ...

