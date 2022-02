Ultime Notizie Roma del 16-02-2022 ore 09:10 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio La Corte Costituzionale dice no al quesito referendario sull’eutanasia legale la Consulta lo ritiene inammissibile perché a seguito dell’abrogazione ancorché parziale della norma sull’ omicidio del consenziente cui non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana in generale con particolare riferimento alle persone deboli che vulnerabili andiamo all’estero ancora la crisi Ucraina siamo desiderosi di negoziare accordi scritti con la Russia di proporre nuove misure sul controllo degli armamenti sulla trasparenza l’ha detto Joe biden parlando la casa bianca dopo gli ultimi sviluppi sulla crisi di Fernando che è la diplomazia deve essere da ogni possibilità di avere successo Non vogliamo destabilizzare la Russia assicurato ma ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 febbraio 2022)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio La Corte Costituzionale dice no al quesito referendario sull’eutanasia legale la Consulta lo ritiene inammissibile perché a seguito dell’abrogazione ancorché parziale della norma sull’ omicidio del consenziente cui non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana in generale con particolare riferimento alle persone deboli che vulnerabili andiamo all’estero ancora la crisi Ucraina siamo desiderosi di negoziare accordi scritti con la Russia di proporre nuove misure sul controllo degli armamenti sulla trasparenza l’ha detto Joe biden parlando la casa bianca dopo gli ultimi sviluppi sulla crisi di Fernando che è la diplomazia deve essere da ogni possibilità di avere successo Non vogliamo destabilizzare la Russia assicurato ma ...

Agenzia_Ansa : Più di centomila soldati russi alle porte dell'Ucraina, migliaia di truppe americane inviate nelle ultime settimane… - pccpla : RT @junews24com: Rinnovi Juve, incontro a sorpresa: si lega a vita ai bianconeri? - - graaf63 : RT @Stefano50558257: Impossibile. Non hanno green pass, non hanno obblighi vaccinali, mascherine all'aperto. È sicuramente una fake.... 'Co… - occhio_notizie : Primi segnali di disgelo tra #Russia ed #Ucraina - Maurofabio31 : RT @Stefano50558257: Impossibile. Non hanno green pass, non hanno obblighi vaccinali, mascherine all'aperto. È sicuramente una fake.... 'Co… -