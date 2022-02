UK, la Regina darà il sostegno economico al Principe Andrea (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Andrea di York nelle ultime ore ha raggiunto un accordo con Virginia Giuffre La Regina Elisabetta scende in campo per aiutare quello che per tutti, da sempre, è il figlio prediletto il Principe Andrea. Nelle ultime ore, quest’ultimo, ha infatti raggiunto un accordo extragiudiziale con Virginia Giuffre, donna che lo aveva accusato di violenza sessuale. Non si andrà così in tribunale grazie all’accordo economico raggiunto tra le parti secondo gli atti depositati presso il tribunale di Manhattan. I tabloid inglesi hanno subito iniziato a provare a indovinate di che cifre si tratterebbe. Si parla, per il momento di oltre 12 milioni di sterline. Secondo il Telegraph, la sovrana avrebbe anche deciso di pagare o comunque di aiutare nelle spese con dei fondi proveniente dal Ducato di Lancaster di sua ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022)di York nelle ultime ore ha raggiunto un accordo con Virginia Giuffre LaElisabetta scende in campo per aiutare quello che per tutti, da sempre, è il figlio prediletto il. Nelle ultime ore, quest’ultimo, ha infatti raggiunto un accordo extragiudiziale con Virginia Giuffre, donna che lo aveva accusato di violenza sessuale. Non si andrà così in tribunale grazie all’accordoraggiunto tra le parti secondo gli atti depositati presso il tribunale di Manhattan. I tabloid inglesi hanno subito iniziato a provare a indovinate di che cifre si tratterebbe. Si parla, per il momento di oltre 12 milioni di sterline. Secondo il Telegraph, la sovrana avrebbe anche deciso di pagare o comunque di aiutare nelle spese con dei fondi proveniente dal Ducato di Lancaster di sua ...

361_magazine : #RoyalFamily la regina #Elisabetta aiuta il #PrincipeAndrea - VanityFairIt : La sovrana darà un sostegno economico al figlio per chiudere definitivamente la causa civile per molestie sessuali:… - carla_radaelli : RT @laregiaaaaa: Ah Barù lo sai che ti voglio bene ma mi sa che se non te dai na svegliata ce potrai giocà a Shanghai con i pali che ti dar… - vale__ria_ : RT @laregiaaaaa: Ah Barù lo sai che ti voglio bene ma mi sa che se non te dai na svegliata ce potrai giocà a Shanghai con i pali che ti dar… - laregiaaaaa : Ah Barù lo sai che ti voglio bene ma mi sa che se non te dai na svegliata ce potrai giocà a Shanghai con i pali che… -

Ultime Notizie dalla rete : Regina darà Harry lascia Meghan Markle e va al Super Bowl con la cugina, la principessa Eugenia di York Eugenia e il libro di memorie di Harry Proprio Eugenia ha annunciato che darà una mano al cugino ...nell'ambito dell'inchiesta sul finanziere americano Jeffrey Epstein Il terzogenito della regina ha ...

Notte degli Oscar 2022, saranno tre attrici comiche a condurre la serata finale a Hollywood Il nuovo premio darà anche nuove speranze a film come Spider - Man: No Way Home e No Time To Die , ... Wanda Sykes Le tre conduttrici Regina Hall è diventata famosa per il suo ruolo di Brenda Meeks ...

Carnevale di Viareggio, il drago e Lagarde "La regina del potere" è il carro del riscatto tra fantasia e realtà Il Tirreno Eugenia e il libro di memorie di Harry Proprio Eugenia ha annunciato cheuna mano al cugino ...nell'ambito dell'inchiesta sul finanziere americano Jeffrey Epstein Il terzogenito dellaha ...Il nuovo premioanche nuove speranze a film come Spider - Man: No Way Home e No Time To Die , ... Wanda Sykes Le tre conduttriciHall è diventata famosa per il suo ruolo di Brenda Meeks ...