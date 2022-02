Traquinia | nasce l’Emporio della Solidarietà | per aiutare i cittadini più bisognosi

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tarquinia – Il 2022 si apre con una bella notizia per l’Associazione “Semi di Pace”, ma soprattutto per le numerose persone che l’organizzazione segue da anni con la distribuzione di viveri e generi di prima necessità. “Sono partiti i lavori per trasformare i precedenti locali adibiti a magazzino distribuzione viveri in Emporio– annuncia l’associazione in una nota -. Avremo possibilità, lungo il corso dell’anno, di presentare nel dettaglio il Progetto ma con questa prima comunicazione ci piace sottolineare da subito alcuni aspetti.Solidale sarà realizzato in collaborazione con: Caritas Diocesi Civitavecchia – Tarquinia ASL Viterbo – Direzione Generale, Comune di Tarquinia, Comune di Montalto di Castro, Comune di Monte Romano, Comune di Canino, Comune di Tuscania, Caritas Duomo Tarquinia, Croce Rossa ...