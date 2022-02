Susanna Tamaro e la sua lettera a Mario Draghi: “Dobbiamo riprendere a vivere” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La scrittrice ha scritto una lunga lettera rivolgendosi a Mario Draghi Tra chi si dice contraria al Green Pass c’è anche Susanna Tamaro. La scrittrice si è resa protagonista di una lunga lettera scritta a Corriere della Sera. Nella missiva, Susanna Tamaro, autrice di diversi romanzi di successo, si rivolge ai vertici politici e a Draghi per l’abolizione del Green Pass. La scienza però ci dice che, vaccinati e non vaccinati, ci scambiamo comunque tutti allegramente il contagio. In quest’ottica risulta anche difficile capire l’attribuzione taumaturgica del Green pass.(…). Ma se ci contagiamo tutti in continuazione che senso ha? Non costituisce piuttosto un importante fattore di rischio? Con il super green pass, magari addirittura ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La scrittrice ha scritto una lungarivolgendosi aTra chi si dice contraria al Green Pass c’è anche. La scrittrice si è resa protagonista di una lungascritta a Corriere della Sera. Nella missiva,, autrice di diversi romanzi di successo, si rivolge ai vertici politici e aper l’abolizione del Green Pass. La scienza però ci dice che, vaccinati e non vaccinati, ci scambiamo comunque tutti allegramente il contagio. In quest’ottica risulta anche difficile capire l’attribuzione taumaturgica del Green pass.(…). Ma se ci contagiamo tutti in continuazione che senso ha? Non costituisce piuttosto un importante fattore di rischio? Con il super green pass, magari addirittura ...

Advertising

SimoneAlliva : Sul Corriere c'è Susanna Tamaro che si rivolge a Draghi perché non ha potuto comprare i francobolli durante la sua… - sudfuturo : RT @Open_gol: La scrittrice chiede al governo di eliminare il lasciapassare: «Prima o poi moriremo tutti. Intanto però sarebbe bello che po… - bigflyes : Penso che il nostro Paese abbia molte forze creative da mettere in gioco, e per liberarle abbia bisogno di essere s… - Faillaluca : - Barbara18376087 : RT @mitchLAURENZANA: 'E il fatto che si impedisca alle persone che non han ancora fatto la terza dose, come me ora, di avere qualsiasi tipo… -