Spalletti: «Se abbiamo ambizione di arrivare fino in fondo, dobbiamo farci trovare pronti» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La conferenza di Spalletti alla viglia di Barcellona-Napoli di Europa League (domani alle 18.45) dobbiamo cercare di essere sempre il Napoli, di offrire sempre un buon calcio. In queste partite servono sia cuore sia cervello. dobbiamo stare calmi, capire e scegliere i momenti giusti della partita, dobbiamo saper soffrire, conoscere il calcio. Non dobbiamo fare distinzioni tra una gara e l’altra. Non c’è una divisa differente da indossare tra una gara e l’altra. Se abbiamo ambizione di arrivare fino in fondo, dobbiamo farci trovare pronti. Non possiamo scegliere in quale periodo e in quale contesto affrontare gli avversari. Noi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La conferenza dialla viglia di Barcellona-Napoli di Europa League (domani alle 18.45)cercare di essere sempre il Napoli, di offrire sempre un buon calcio. In queste partite servono sia cuore sia cervello.stare calmi, capire e scegliere i momenti giusti della partita,saper soffrire, conoscere il calcio. Nonfare distinzioni tra una gara e l’altra. Non c’è una divisa differente da indossare tra una gara e l’altra. Sediin. Non possiamo scegliere in quale periodo e in quale contesto affrontare gli avversari. Noi ...

Advertising

sscnapoli : ?? #Spalletti “Dobbiamo cercare di essere sempre il Napoli. Abbiamo caratteristiche e qualità per offrire un buon ca… - sscnapoli : ??#Spalletti “Che figata la gara di domani! Abbiamo trascorso una settimana con il sorriso in volto” #NapoliInter ?? #ForzaNapoliSempre - napolista : Spalletti: «Se abbiamo ambizione di arrivare fino in fondo, dobbiamo farci trovare pronti» A Barcellona: «Meglio n… - gaetanoporto : RT @sscnapoli: ?? #Spalletti “Dobbiamo cercare di essere sempre il Napoli. Abbiamo caratteristiche e qualità per offrire un buon calcio. Si… - salv_amoroso : #Spalletti: '#Barcellona troppo presto? Se abbiamo velleità di arrivare in fondo all'Europa League, e se crediamo d… -