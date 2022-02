"Siamo al primo tempo". Cosa sa Galli: Covid, oltre ogni peggiore previsione. Merlino sconcertata | Video (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Massimo Galli, ex direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, è tornato a parlare dell'emergenza pandemia. Lo ha fatto come ospite a L'Aria che Tira, in onda su La7 e condotto da Myrta Merlino. "La partita non è finita, Siamo al primo tempo". Inoltre ha parlato anche del Green Pass. Chi ha 3 dose si tiene volentieri il green pass in tasca, commentando poi la situazione del tennista serbo Djokovic: "La sua è una decisione stupida, detta dall'ignoranza". Secondo Galli il Green Pass funziona: "Credo sia legittimo domandarsi se le misure di restrizione assunte e anche il green pass, che tanti si vorrebbero affrettare ad abolire, non abbiano avuto un ruolo di grande rilievo nel portare a un risultato difficilmente controvertibile. Rispetto al quale ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Massimo, ex direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, è tornato a parlare dell'emergenza pandemia. Lo ha fatto come ospite a L'Aria che Tira, in onda su La7 e condotto da Myrta. "La partita non è finita,al". Inha parlato anche del Green Pass. Chi ha 3 dose si tiene volentieri il green pass in tasca, commentando poi la situazione del tennista serbo Djokovic: "La sua è una decisione stupida, detta dall'ignoranza". Secondoil Green Pass funziona: "Credo sia legittimo domandarsi se le misure di restrizione assunte e anche il green pass, che tanti si vorrebbero affrettare ad abolire, non abbiano avuto un ruolo di grande rilievo nel portare a un risultato difficilmente controvertibile. Rispetto al quale ...

SBK, Giorgio Barbier (Pirelli): “Siamo il primo concorrente di noi stessi”. Moto.it Covid oggi Italia, Galli: "Partita con virus non è finita" Siamo alla fine del primo tempo". Il professor Massimo Galli, già direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, a L'aria che tira si esprime così sul quadro dell ...

Carichi insostenibili, medici di famiglia in sciopero La protesta è stata indetta per il primo e il 2 Marzo da Smi e Simet e riguarda tutti i medici dell'area convenzionata. Manifestazione a Roma. Reclamiamo tutele certe in materia di sostegno ...

