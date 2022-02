Sci di fondo, Pechino 2022: la Germania vince a sorpresa nella sprint a coppie femminile (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La sprint a coppie femminile in tecnica classica dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 ha appena incoronato a sorpresa la Germania, a cui vanno oro e titolo: beffate la Svezia, all’argento, ed il ROC (Comitato Olimpico Russo), di bronzo. L’Italia di Caterina Ganz e Lucia Scardoni era stata eliminata in semifinale. La Germania di Katharina Hennig e Katherine Sauerbrey, che aveva conquistato già la prima semifinale, vince in 22’09?85 (crono di quasi un minuto inferiore rispetto al turno preliminare), e brucia in rimonta in uno sprint per cuori forti la Svezia di Maja Dahlqvist e Jonna Sundling, seconda a 0?17. Deve accontentarsi del bronzo il ROC (Comitato Olimpico Russo) di Yulia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lain tecnica classica dello sci dialle Olimpiadi Invernali diha appena incoronato ala, a cui vanno oro e titolo: beffate la Svezia, all’argento, ed il ROC (Comitato Olimpico Russo), di bronzo. L’Italia di Caterina Ganz e Lucia Scardoni era stata eliminata in semifinale. Ladi Katharina Hennig e Katherine Sauerbrey, che aveva conquistato già la prima semifinale,in 22’09?85 (crono di quasi un minuto inferiore rispetto al turno preliminare), e brucia in rimonta in unoper cuori forti la Svezia di Maja Dahlqvist e Jonna Sundling, seconda a 0?17. Deve accontentarsi del bronzo il ROC (Comitato Olimpico Russo) di Yulia ...

