Sabaudia | il Vax-tour fa tappa a Bella Farnia | ecco dove e quando

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)– Nel segno dell’inclusività e della massima immunizzazione dal Covid-19, giunge alla sua quartail Vax-dedicato alla comunità Sikh. Sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022, il camper messo a disposizione dalla ASL di Latina si fermerà a, nel Comune di. Presso il piazzale Largo Russia, a partire dalle 9, saranno a disposizione degli utenti 350 dosi Booster Moderna e 100 prime dosi Johnson & Johnson. Non è richiesta la prenotazione né il possesso della tessera sanitaria o del permesso di soggiorno. Sarà sufficiente presentarsi con un qualsiasi documento di identificazione, come ad esempio il passaporto dello Stato di provenienza. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE ...