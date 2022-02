Referendum | no al quesito sulla cannabis | ammessi cinque sulla giustizia Amato | Feriti da commenti

Advertising

pietroraffa : ??= = = Referendum: Consulta, inammissibile quesito eutanasia (AGI) Brutta, bruttissima notizia #Referendum - Tommasolabate : La Consulta dichiara inammissibile il quesito referendario sull’eutanasia. I giudici costituzionali avranno avuto s… - petergomezblog : #Cannabis, referendum inammissibile: la Corte Costituzionale boccia il quesito. Amato: “Avremmo violato obblighi in… - MarcellaOnnis : RT @siriomerenda: ++ Referendum: bocciato il quesito sulla #CannabisLegale...ha vinto la lobby dei pusher ++ #ReferendumCannabis #Referendu… - enzinoze : @pamina2510 @perchetendenza mi perdoni lei (se vuole diamoci del lei), il referendum in questione, sull'eutanasia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum quesito

Eutanasia, Amato:apriva aree di impunibilità - 'Non è che se il Parlamento non lo fa... Io non ho problemi a farlo ma ilreferendario apriva aree di impunibilità ... Il ......farci violare obblighi internazionali plurimi che abbiamo e che sono un limite indiscutibile dei. Poi ci portano a constatare la inidoneità rispetto allo scopo perseguito perché il...Già questo è sufficiente a farci violare obblighi internazionali plurimi che sono un limite indiscutibile dei referendum”. Amato torna poi sul quesito in merito all’omicidio del consenziente: “Nella ...“Abbiamo dichiarato inammissibile il referendum sulle sostanze stupefacenti – ha spiegato Amato – non sulla cannabis”. “Il quesito è articolato in tre sottoquesiti ed il primo prevede che scompare tra ...