Referendum, la Consulta: inammissibile quello sulla cannabis (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono in tutto 4 per ora i Referendum ammessi dalla Corte costituzionale in materia di giustizia, ma l'esame degli altri quesiti prosegue. Lo sottolinea la stessa Consulta in una nota. Quelli... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono in tutto 4 per ora iammessi dalla Corte costituzionale in materia di giustizia, ma l'esame degli altri quesiti prosegue. Lo sottolinea la stessain una nota. Quelli...

marcocappato : La #Consulta ha deciso: non potremo votare il Referendum #EutanasiaLegale. Percorriamo altre strade: disobbedienza… - robertosaviano : La Consulta boccia il referendum sull’#eutanasialegale. In Italia, fino a quando il Parlamento non si deciderà a le… - vladiluxuria : #Referendum #ReferendumEutanasia perché chi non soffre deve decidere per chi sta patendo dolori lancinanti per una… - fam_cristiana : La #Consulta ha bocciato i #Referendum sulla #CannabisLegale e sulla responsabilità diretta dei magistrati. - antoniodicuba : RT @tartaro7: La Corte Costituzionale ha respinto il referendum sull'eutanasia. #EutanasiaLegale #Consulta #cortecostituzionale #Referendum… -