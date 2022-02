Referendum, la Consulta ammette quattro quesiti sulla Giustizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Corte costituzionale ha dato il via libera a quattro quesiti sulla Giustizia. Si tratta di quelli riguardanti l'abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità (Legge Seeverino); limitazione delle misure cautelari; separazione delle carriere dei magistrati; eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Csm. Come si legge nel comunicato stampa, la Consulta ritiene ammissibili le richieste avanzate da Lega e Radicali, "perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il ricorso all’istituto referendario". Le sentenze sono attese per i prossimi giorni, intanto la Corte, riunita già da stamattina alle 9.30, proseguirà nelle valutazione degli altri quesiti, tra cui quello ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Corte costituzionale ha dato il via libera a. Si tratta di quelli riguardanti l'abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità (Legge Seeverino); limitazione delle misure cautelari; separazione delle carriere dei magistrati; eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Csm. Come si legge nel comunicato stampa, laritiene ammissibili le richieste avanzate da Lega e Radicali, "perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il ricorso all’istituto referendario". Le sentenze sono attese per i prossimi giorni, intanto la Corte, riunita già da stamattina alle 9.30, proseguirà nelle valutazione degli altri, tra cui quello ...

