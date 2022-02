Pfas | al via l’iter per approvare una legge che limiti lo sversamento nelle acque Voto unanime in commissione Ambiente al Senato

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Parlamento italiano ha deciso di avviareperunachegli scarichi di sostanze nodell’industria e la presenza nell’acqua potabile. L’annuncio è stato dato da Vilma Moronese, presidente delladel, a una delegazione di Greenpeace e delle Mamme No, una associazione sorta in Veneto dove si è manifestato un colossale inquinamento delle falde. Giuseppe Ungherese di Greenpeace e alcune mamme avevano già chiesto un incontro per sostenere la causa delle “emissioni zero” delle sostanze perfluoroalchiliche, alla luce delle conclusioni dellaparlamentare sulle ecomafie che ha lanciato l’allarme per tutta Italia, sostenendo la necessità di una ...

