Pechino 2022 | Confortola | “E’ andato tutto nel verso giusto | tanti anni di lavoro finalmente ripagati”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Grande emozione per il bronzo vinto da Yurie compagni, nella staffetta dello short track alle Olimpiadi di. Un podio che mancava da ben cinque olimpiadi è stato commentato così dal campione 34enne: “La vittoria che è arrivata, è frutto di undi. Ho fatto tante Olimpiadi senza raccogliere niente, in questaè girato come doveva girare. Un grazie va anche a tutti gli atleti che sono a casa e hanno contribuito virtualmente. Abbiamo fatto tantosulla staffetta e servono persone per provare, spero che la prossima Olimpiade possa essere il loro momento”. Hanno commentato la vittoria anche Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli, il pattinatore di Milano ha affermato: “Abbiamo fatto il massimo tutti. C’è un ...

Advertising

Eurosport_IT : Gloria. Dolore. Rinascita. Sofia Goggia è leggenda: dall'oro di PyenongChang 2018 all'incredibile argento di Pech… - Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - solops : Il torinese Andrea Cassinelli vince la seconda medaglia alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022… - gaiacastoldi : RT @Eurosport_IT: La spedizione a Pechino diventa storica! ?????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 | #Pechino2022 | #ItaliaTeam https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

L'atleta ucraino Oleksandr Abramenko , medaglia d'argento, e quello russo Ilia Burov , bronzo, si sono salutati al termine della gara di freestyle specialità aerials. Al Genting Snow Park di ...Si tratta di un bottino senza precedenti per il pattinaggio di velocità su pista corta italiano , che in passato non era mai andato oltre il limite dei 3 podi (numero raggiunto a Sochi 2014 e ...Le semifinali del torneo olimpico saranno orfane di Stati Uniti e Canada; non succedeva da Torino 2006. Al penultimo atto della kermesse a cinque cerchi, quindi, si qualificano quattro Nazionali ...PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Arriva l’11esima medaglia olimpica in carriera per Arianna Fontana. Sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium, a pochi minuti dal bronzo della staffetta maschile, la 31enne ...