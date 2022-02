Palermo, l’ex Paparesta: “Club in grande difficoltà. Mirri si faccia da parte” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Giancula Paparesta, ex direttore operativo del Palermo, si è espresso sulle vicende societarie legate al Club rosanero guidato dal presidente, Dario Mirri, dopo la sconfitta per 4-1 rimediato dalla squadra di Baldini, contro il Foggia di Zdenek... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Giancula, ex direttore operativo del, si è espresso sulle vicende societarie legate alrosanero guidato dal presidente, Dario, dopo la sconfitta per 4-1 rimediato dalla squadra di Baldini, contro il Foggia di Zdenek...

Advertising

Agenzia_Ansa : Mafia, arrestati il medico Giuseppe Guttadauro e il figlio. L'ex primario del Civico di Palermo, esponente di Cosa… - ilriformista : . #Scarpinato lo ha definito un “dinamitardo che mescola falsità e insinuazioni”. Ma l’ex leader Anm #Palamara repl… - Mediagol : Palermo, l’ex Paparesta: “Club in grande difficoltà. Mirri si faccia da parte” - LiveSiciliaPA : Palermo: l’ex ergastolano, il figlio e i nuovi boss tutti condannati - Mediagol : Avellino, Braglia in bilico: in pole per la panchina l’ex Palermo Boscaglia -