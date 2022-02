Pa | Link Campus University formerà i dipendenti pubblici

Advertising

Il dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri e laUniversity hanno siglato una partnership istituzionale nell'ambito dell'iniziativa 'PA 110 e lode' ...Il primo tentativo serio, dopo il sogno delche si infranse nel '68, è stato compiuto negli ... quando le occupazioni surrogarono l'inerzia delle istituzioni: il, non a caso nato in piano ...Il dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri e la Link Campus University hanno siglato una partnership istituzionale nell’ambito dell’iniziativa ‘PA 110 e lode’ ...Carlo Alberto Giusti è rettore dell’Università degli Studi Link Campus University e professore ordinario di diritto privato comparato. Nato a Taranto nel 1980, si è laureato in Giurisprudenza presso l ...