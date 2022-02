“Non me l’hanno permesso”: Manuel Bortuzzo fa saltare il banco, clamoroso retroscena svelato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’ex gieffino Manuel Bortuzzo svela alcuni clamorosi retroscena circa gli autori del Grande Fratello Vip: ecco tutti i dettagli. Manuel Bortuzzo (screenshot YouTube)Ieri è stata la giornata dell’amore e molte coppie al Gf Vip hanno ricevuto alcune sorprese davvero romantiche. Tra video messaggi e cene a lume di candela, i gieffini hanno potuto sentire vicini i loro partner nel giorno di San Valentino. L’unica coppia alla quale è stato permesso di incontrarsi, seppur a distanza, è stata quella di Manuel e Lulù. Il vippone, tuttavia, ha svelato inavvertitamente alcuni dettagli circa i retroscena del loro incontro. “Non me l’hanno fatto fare purtroppo”: Manuel lo ammette, tutta colpa degli ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’ex gieffinosvela alcuni clamorosicirca gli autori del Grande Fratello Vip: ecco tutti i dettagli.(screenshot YouTube)Ieri è stata la giornata dell’amore e molte coppie al Gf Vip hanno ricevuto alcune sorprese davvero romantiche. Tra video messaggi e cene a lume di candela, i gieffini hanno potuto sentire vicini i loro partner nel giorno di San Valentino. L’unica coppia alla quale è statodi incontrarsi, seppur a distanza, è stata quella die Lulù. Il vippone, tuttavia, hainavvertitamente alcuni dettagli circa idel loro incontro. “Non mefatto fare purtroppo”:lo ammette, tutta colpa degli ...

