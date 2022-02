Napoli, un titolare ha saltato l’allenamento in vista del Barcellona (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Vigilia complicata per il Napoli, che rischia di dover affrontare il Barcellona senza un titolare. Il giocatore non si è allenato oggi. Il Napoli si prepara alla fondamentale sfida di giovedì, contro il Barcellona, valevole per l’andata dei play-off di Europa League. Una sfida complessa per gli azzurri, reduci da 4 vittorie ed un pareggio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Vigilia complicata per il, che rischia di dover affrontare ilsenza un. Il giocatore non si è allenato oggi. Ilsi prepara alla fondamentale sfida di giovedì, contro il, valevole per l’andata dei play-off di Europa League. Una sfida complessa per gli azzurri, reduci da 4 vittorie ed un pareggio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

OutstandingMan_ : @Napoli_Report @sscnapoli Gioca titolare domani - ParliamoDiNews : Barcellona-Napoli, possibile esordio da titolare per Aubameyang #barcellona-napoli #possibile #esordio #titolare… - ParliamoDiNews : Mertens titolare Barcellona-Napoli, Repubblica: non sarà Osimhen a lasciargli spazio nel caso #mertens… - sscalcionapoli1 : Il Roma – Napoli, riecco Anguissa titolare: ha un conto aperto con il Barcellona - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Barcellona, possibile esordio da titolare per Aubameyang contro il Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli titolare PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA OLYMPIACOS/ Diretta tv: Palomino lavora ancora a parte ... nei quarti di Champions League), nel 2019 è passato al Napoli ma la coppia con Kalidou Koulibaly ...esterni che potrebbero essere Maehle e Giuseppe Pezzella (almeno uno dei due potrebbe essere titolare)...

PROBABILI FORMAZIONI INTER LIVERPOOL/ Quote, Barella è squalificato, Origi out ... il difensore ha saltato per squalifica la partita che i nerazzurri hanno giocato a Napoli e sarà ... il Toro rimane in vantaggio ma attenzione alla possibilità che il cileno parta titolare in Inter ...

Dalla Spagna: Aubameyang pronto all'esordio da titolare contro il Napoli Tutto Napoli Napoli: Osimhen salta l’allenamento, problemi al ginocchio. Il comunicato Il giocatore sarà valutato nelle prossime ore ma al momento le chance di giocare da titolare Barcellona-Napoli restano intatte. Nel caso Osimhen non dovesse farcela, allora sarà Mertens a guidare ...

Napoli, Ruiz: "Sfida storica col Barcellona ricordando Diego" Ho vinto un titolo a Napoli, la Coppa 2020, e ci lascio' un sapore agrodolce per non aver potuto festeggiarla con la nostra gente a causa del covid". "Non riesco nemmeno a immaginare cosa accadrebbe ...

... nei quarti di Champions League), nel 2019 è passato alma la coppia con Kalidou Koulibaly ...esterni che potrebbero essere Maehle e Giuseppe Pezzella (almeno uno dei due potrebbe essere)...... il difensore ha saltato per squalifica la partita che i nerazzurri hanno giocato ae sarà ... il Toro rimane in vantaggio ma attenzione alla possibilità che il cileno partain Inter ...Il giocatore sarà valutato nelle prossime ore ma al momento le chance di giocare da titolare Barcellona-Napoli restano intatte. Nel caso Osimhen non dovesse farcela, allora sarà Mertens a guidare ...Ho vinto un titolo a Napoli, la Coppa 2020, e ci lascio' un sapore agrodolce per non aver potuto festeggiarla con la nostra gente a causa del covid". "Non riesco nemmeno a immaginare cosa accadrebbe ...