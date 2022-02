Napoli, Fabian Ruiz: «Barcellona sempre forte, ma vogliamo vincerle tutte» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato alla vigilia della sfida di Europa League contro il Barcellona In conferenza stampa, Fabian Ruiz ha parlato alla vigilia di Barcellona–Napoli. EUROPA LEAGUE – «Sappiamo che è una competizione importante, dobbiamo andare fino alla fine e vincere tutte le gare. Loro sono forti, ma noi non siamo da meno». CENTROCAMPO – «Non la deciderà soltanto il centrocampo, a noi piace avere il possesso della palla e dominare la partita, così come a loro. Dobbiamo tenere il pallone il più possibile». Barcellona – «Sappiamo che loro saranno in campo per vincere, così come noi. Abbiamo preparato la gara con voglia, sarà difficile vincerla ma lo sappiamo. Fanno ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022), centrocampista del, ha parlato alla vigilia della sfida di Europa League contro ilIn conferenza stampa,ha parlato alla vigilia di. EUROPA LEAGUE – «Sappiamo che è una competizione importante, dobbiamo andare fino alla fine e vincerele gare. Loro sono forti, ma noi non siamo da meno». CENTROCAMPO – «Non la deciderà soltanto il centrocampo, a noi piace avere il possesso della palla e dominare la partita, così come a loro. Dobbiamo tenere il pallone il più possibile».– «Sappiamo che loro saranno in campo per vincere, così come noi. Abbiamo preparato la gara con voglia, sarà difficile vincerla ma lo sappiamo. Fanno ...

