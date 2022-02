Multa (con recidiva) per Fortunato al Pantheon: il titolare non ha il Green Pass. Si valutano provvedimenti di chiusura (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il ristorante Da Fortunato al Pantheon, celebre luogo di incontro per i politici della capitale, è stato Multato per la seconda volta dalla polizia locale. Sulle pagine romane di Repubblica si legge che il ristorante era già conosciuto come locale dichiaratamente contrario all’obbligo del Green Pass per esplicite affermazioni del proprietario, Jason Baldassari, no vax e no Green Pass, già sanzionato in precedenza durante un controllo della polizia locale che l’aveva trovato sul posto di lavoro senza il certificato verde. Martedì le forze dell’ordine sono tornare per un controllo, dopo che Repubblica ha pubblicato un’inchiesta sui ristoranti No Pass di Roma tra cui lo stesso Fortunato. E si è aggiunta la recidiva: “Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il ristorante Daal, celebre luogo di incontro per i politici della capitale, è statoto per la seconda volta dalla polizia locale. Sulle pagine romane di Repubblica si legge che il ristorante era già conosciuto come locale dichiaratamente contrario all’obbligo delper esplicite affermazioni del proprietario, Jason Baldassari, no vax e no, già sanzionato in precedenza durante un controllo della polizia locale che l’aveva trovato sul posto di lavoro senza il certificato verde. Martedì le forze dell’ordine sono tornare per un controllo, dopo che Repubblica ha pubblicato un’inchiesta sui ristoranti Nodi Roma tra cui lo stesso. E si è aggiunta la: “Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Multa con Come difendersi dalle truffe finanziarie: una breve guida ... rischia la reclusione da sei mesi a quattro anni e una multa da euro 2.065 a euro 10.329. Il tema ... la prospettata possibilità di realizzare ingenti guadagni in poco tempo e con poco rischio, grazie ...

Due clienti e un dipendente senza Green pass: multati insieme al titolare del ristorante Per questo è stato sanzionato a norma di legge con 400 euro di multa. Gli atti di polizia amministrativa notificati ai trasgressori sono stati trasmessi alle autorità locali e alla prefettura dell'...

Multa (con recidiva) per Fortunato al Pantheon: il titolare non ha il Green Pass Il Fatto Quotidiano Droga, 5 condanne in Appello nell’operazione Bronx condannato alla pena di 2 anni e multa di 4.400 euro con revoca detenzione (2 anni e 8 mesi, 4.000 euro, e detenzione domiciliare in primo grado); per Andrea Tedeschi 23 anni, la pena e’ di 2 anni, 2 ...

No green pass, la chat con la mappa di "chi non lo chiede" Sono organizzati in una rete con mappe interattive per localizzare locali e ristoranti, dove i no vax possono sedersi e consumare senza che gli venga richiesto il pass vaccinale. Questa mattina la ...

