Mosca, 'terminate le esercitazioni militari in Crimea' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Russia ha annunciato la fine delle esercitazioni militari nella Crimea annessa a Mosca, dove il dispiegamento di truppe aveva alimentato i timori di un'invasione dell'Ucraina. I soldati, ha reso ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Russia ha annunciato la fine dellenellaannessa a, dove il dispiegamento di truppe aveva alimentato i timori di un'invasione dell'Ucraina. I soldati, ha reso ...

