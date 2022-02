Miro | “Mi promisero un main event a Wrestlemania…”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)prima di approdare in AEW si e’ fatto un nome in WWE con il ring name Rusev. Nonostante fosse supportato da tantissimi suoi sostenitori, il suo tempo alla corte dei McMahon non e’ stato dei piu’ memorabili. Uno dei suoi ultimi feud prima di lasciare la compagine e’ stato quello riguardate il triangolo amoroso con Lashley e Lana. E proprio la WWE aveva in programma di terminare la rivalita’ con un match a Wrestlemania ma il tutto non e’ accaduto. Ne ha parlato recentemente nel podcast di Kurt Angle. La promessa non mantenuta… “Mi fecero credere che avrei avuto un incontro con lui a Wrestlemania. Ma ho sempre pensato che non lo volevano realmente… Ma non perche’ facessi qualcosa di contrario, seguivo alla lettera quello che pretendevano da me. Ed ero acclamato di fan, ma forse proprio questo non gli andava giu'”.