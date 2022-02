Metà infermieri fuori per malattia, l'organico è all'osso al centro trasfusionale: donatori di sangue rispediti a casa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ANCONA - Nonostante la carenza di sangue al centro trasfusionale di Torrette da lunedì gli operatori sono costretti a rispedire a casa i volontari che si presentano per la donazione. Con la morte nel ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ANCONA - Nonostante la carenza dialdi Torrette da lunedì gli operatori sono costretti a rispedire ai volontari che si presentano per la donazione. Con la morte nel ...

Advertising

miriamartemisya : RT @mikrousmagous: @gooblin73_83196 @Giandom84354994 La metà degli infermieri in Italia sono stranieri, non è questo il punto, è che oggi p… - EPICURO39417589 : RT @mikrousmagous: @gooblin73_83196 @Giandom84354994 La metà degli infermieri in Italia sono stranieri, non è questo il punto, è che oggi p… - mikrousmagous : @gooblin73_83196 @Giandom84354994 La metà degli infermieri in Italia sono stranieri, non è questo il punto, è che o… -

Ultime Notizie dalla rete : Metà infermieri Metà infermieri fuori per malattia, l'organico è all'osso al centro trasfusionale: donatori di sangue rispediti a casa Con la morte nel cuore vengono respinti perché 'quattro infermieri su otto sono in malattia'. L'Avis di Ancona dipinge una situazione sempre più drammatica e di emergenza. 'Abbiamo dovuto ridurre le ...

Ravenna in Comune: In Emilia Romagna la sanità è a rischio di commissariamento Venne radiato dall'albo, il 30 novembre 2018, per una delibera regionale che consentiva la presenza a bordo delle ambulanze dei soli infermieri specializzati. È finita in tribunale la vicenda prima ...

Metà infermieri fuori per malattia, l'organico è all'osso al centro trasfusionale: donatori di sangue rispedit corriereadriatico.it Con la morte nel cuore vengono respinti perché 'quattrosu otto sono in malattia'. L'Avis di Ancona dipinge una situazione sempre più drammatica e di emergenza. 'Abbiamo dovuto ridurre le ...Venne radiato dall'albo, il 30 novembre 2018, per una delibera regionale che consentiva la presenza a bordo delle ambulanze dei solispecializzati. È finita in tribunale la vicenda prima ...