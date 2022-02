Mbappé ci mostra il futuro in una partita del passato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Prima di quell’ultimo grande momento di rivelazione, PSG-Real Madrid non era stata all’altezza delle aspettative. Ma come poteva esserlo, quante partite di Champions League negli ultimi anni abbiamo visto crollare sotto il peso dell’hype che si portano dietro? Un piccolo classico dell’immaginario del calcio contemporaneo: l’ancien régime del Real Madrid contro la nuova ricchezza del PSG; la squadra della vecchia monarchia spagnola contro quella degli sceicchi arabi; quella che vince esercitando la propria mistica europea, e l’altra che in genere la subisce, che ogni anno trova il modo più pirotecnico per farsi eliminare dalla Champions League, nonostante gli investimenti disperati della sua proprietà. Le facce dei protagonisti contengono questo dramma con la freddezza distante delle aziende del tardo capitalismo. Le loro storie sono state rimasticate così a fondo che sembra una ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Prima di quell’ultimo grande momento di rivelazione, PSG-Real Madrid non era stata all’altezza delle aspettative. Ma come poteva esserlo, quante partite di Champions League negli ultimi anni abbiamo visto crollare sotto il peso dell’hype che si portano dietro? Un piccolo classico dell’immaginario del calcio contemporaneo: l’ancien régime del Real Madrid contro la nuova ricchezza del PSG; la squadra della vecchia monarchia spagnola contro quella degli sceicchi arabi; quella che vince esercitando la propria mistica europea, e l’altra che in genere la subisce, che ogni anno trova il modo più pirotecnico per farsi eliminare dalla Champions League, nonostante gli investimenti disperati della sua proprietà. Le facce dei protagonisti contengono questo dramma con la freddezza distante delle aziende del tardo capitalismo. Le loro storie sono state rimasticate così a fondo che sembra una ...

