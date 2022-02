LIVE Sci di fondo, Team Sprint Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Pellegrino e De Fabiani in finale da vincitori della seconda semifinale! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.10: Germania, Svezia, Russia e Norvegia dovrebbero giocarsi le medaglie nella finale femminile ma attenzione a Svizzera e usa che potrebbero inserirsi nella battaglia per il podio 10:07 La composizione delle due finali finale FEMMINILE – ROC, Germania, Finlandia, USA, Svezia, Austria, Norvegia, Svizzera, Francia, Polonia finale MASCHILE – Norvegia, Francia, Finlandia, Canada, Italia, Svezia, Svizzera, Austria, ROC, Stati Uniti 10:04 L’appuntamento con la finale maschile è dunque per le 10:45, mentre alle 10:15 ci sarà la finale femminile. 10:01 Scena singolare con Brugger che arriva dodicesimo e senza uno sci, che evidentemente deve aver perso molto tempo fa. Germania fuori in maniera quantomeno particolare. 10:01 FEDERICO ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.10: Germania, Svezia, Russia e Norvegia dovrebbero giocarsi le medaglie nellafemminile ma attenzione a Svizzera e usa che potrebbero inserirsi nella battaglia per il podio 10:07 La composizione delle due finaliFEMMINILE – ROC, Germania, Finlandia, USA, Svezia, Austria, Norvegia, Svizzera, Francia, PoloniaMASCHILE – Norvegia, Francia, Finlandia, Canada, Italia, Svezia, Svizzera, Austria, ROC, Stati Uniti 10:04 L’appuntamento con lamaschile è dunque per le 10:45, mentre alle 10:15 ci sarà lafemminile. 10:01 Scena singolare con Brugger che arriva dodicesimo e senza uno sci, che evidentemente deve aver perso molto tempo fa. Germania fuori in maniera quantomeno particolare. 10:01 FEDERICO ...

