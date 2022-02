LIVE Inter-Liverpool 0-0, Champions League 2022 in DIRETTA: inizia il secondo tempo! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50? De Vrij al momento resta in campo. 48? Entra Firmino, esce Diogo Jota nel LIVErpool. 46? inizia la ripresa! 21.53 Partita intensa ma senza mai veramente vicini alla rete le due squadre, a Calhanoglu la palla gol più importante del primo tempo. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Inter-LIVErpool 0-0. 43? De Vrij non riesce più a continuare, non rientrerà nel secondo tempo. 41? Skriniar di testa non trova il secondo palo. 39? Lautaro Martinez viene fermato al limite dell’area da Konaté. 37? Pressing del LIVErpool, Elliott per un soffio non trova Salah. 35? Bastoni riesce a murare un tiro di Salah. 33? Partita molto intensa che per la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50? De Vrij al momento resta in campo. 48? Entra Firmino, esce Diogo Jota nelrpool. 46?la ripresa! 21.53 Partita intensa ma senza mai veramente vicini alla rete le due squadre, a Calhanoglu la palla gol più importante del primo tempo. A tra poco per il45? Finisce il primo tempo,rpool 0-0. 43? De Vrij non riesce più a continuare, non rientrerà neltempo. 41? Skriniar di testa non trova ilpalo. 39? Lautaro Martinez viene fermato al limite dell’area da Konaté. 37? Pressing delrpool, Elliott per un soffio non trova Salah. 35? Bastoni riesce a murare un tiro di Salah. 33? Partita molto intensa che per la ...

