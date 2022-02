La piazzata di Solei ad Alex Belli pazza di gelosia | “Se sei così | non ti voglio più nella mia vita”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Non sei presente e non sei coinvolto da me. Ti stai frenando tantissimo, non ti vedo coinvolto come lo eri prima. Adesso il nostro legame è il 2% rispetto alla complicità e a quello che avevamo di bello” sono queste alcune delle critiche chel Sorgenotte ha rivolto ad. Tra i due a quanto pare, come è anche ovvio che sia, nulla è come prima. E se dopo la puntata in diretta del Grande Fratello VIP 6, il man sembrava anche molto vicino alla Sorge, tra baci, abbracci, coccole e fiori regalati, in un secondo momento ha realmente cambiato direzione. Lo aveva detto in tutti i modi che il suo intento era quello di conquistare Delia Duran, di riconquistarla e farla ricredere. Come è ovvio quindi, il suo rapporto conl, non può essere lo stesso che i due avevano quando Delia non era ...