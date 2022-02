Klopp: «Non siamo stati brillanti, i cambi la chiave della vittoria» (Di giovedì 17 febbraio 2022) Le parole di Jurgen Klopp al termine della partita vinta dal Liverpool a San Siro per 2-0 contro l’Inter di Inzaghi Ecco le parole di Klopp ad Amazon Prime dopo la vittoria del suo Liverpool contro l’Inter nell’andata degli ottavi di Champions League: PARTITA – «Ci capita spesso di soffrire, non siamo stati particolarmente brillanti ma il merito è anche dell’Inter che ha fatto una bella partita. I cambi sono stati la chiave della nostra vittoria, sono soddisfatto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Le parole di Jurgenal terminepartita vinta dal Liverpool a San Siro per 2-0 contro l’Inter di Inzaghi Ecco le parole diad Amazon Prime dopo ladel suo Liverpool contro l’Inter nell’andata degli ottavi di Champions League: PARTITA – «Ci capita spesso di soffrire, nonparticolarmentema il merito è anche dell’Inter che ha fatto una bella partita. Isonolanostra, sono soddisfatto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

