IL LABORATORIO DI PROVE AVANZATE DI LIMACORPORATE RICEVE LA CERTIFICAZIONE ISO 17025 DA ACCREDIA (Di mercoledì 16 febbraio 2022) UDINE, Italia, 16 febbraio 2022 /PRNewswire/



LIMACORPORATE è orgogliosa di annunciare l'accreditamento ISO 17025 da parte di ACCREDIA. Questo importante traguardo comprende le attività di ATLAs, il LABORATORIO per PROVE AVANZATE di LIMACORPORATE. ATLAs racchiude le competenze meccaniche e chimiche di LIMACORPORATE ed è il cuore della sperimentazione e della simulazione, dove vengono testati nuovi e innovativi materiali, processi di produzione e nuove soluzioni per l'ortopedia. Il LABORATORIO sviluppa le metodologie di test più AVANZATE che vengono successivamente impiegate in un'ottica di Industria 4.0, tramite un'applicativo che rende il flusso dei dati e delle attività completamente digitale. L'accreditamento ISO ...

