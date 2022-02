Green pass per over 50, esordio ad ostacoli. Subito in ferie i no vax. La quota di non vaccinati è del 10% tra 50 e 69 anni (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ANCONA - Comincia il calvario per i 40mila marchigiani over 50 ancora senza vaccino . Di questi, secondo una stima approssimativa fornita dai sindacati , circa il 4 - 5% è da inquadrare nell'ambito ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ANCONA - Comincia il calvario per i 40mila marchigiani50 ancora senza vaccino . Di questi, secondo una stima approssimativa fornita dai sindacati , circa il 4 - 5% è da inquadrare nell'ambito ...

