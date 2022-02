“Gialappa’s Band”, dietro al trio comico le voci di Marco Santin, Giorgio Gherarducci e Carlo Taranto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Gialappa’s Band il trio comico composto da Marco Santin, Giorgio Gherarducci e Carlo Taranto ha costruito una carriera ultratrentennale con le loro voci, che hanno accompagnato svariate trasmissioni (tra le ultime Le Iene) Stasera vedremo i conduttori di Mai Dire Banzai tra gli ospiti della prima puntata di Michelle Impossible, a partire dalle 21:30 su Canale 5. Il debutto del trio avviene nel 1985 in un programma radiofonico su Radio Popolare dove commentano la giornata calcistica con ironia. L’exploit con la cronaca dei Mondiali del Messico 1986, quando vengono notati da un dirigente Finivest che propone al trio un prime time su Retequattro. Nel 1989 arriva la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022)ilcomposto daha costruito una carriera ultratrentennale con le loro, che hanno accompagnato svariate trasmissioni (tra le ultime Le Iene) Stasera vedremo i conduttori di Mai Dire Banzai tra gli ospiti della prima puntata di Michelle Impossible, a partire dalle 21:30 su Canale 5. Il debutto delavviene nel 1985 in un programma radiofonico su Radio Popolare dove commentano la giornata calcistica con ironia. L’exploit con la cronaca dei Mondiali del Messico 1986, quando vengono notati da un dirigente Finivest che propone alun prime time su Retequattro. Nel 1989 arriva la ...

Advertising

ddurante83 : RT @Dulafive: 20 anni esatti per l'evento sportivo più random di sempre, la medaglia d'oro dell'australiano Steven Bradbury alle Olimpiadi… - ninni_lombardo : RT @Dulafive: 20 anni esatti per l'evento sportivo più random di sempre, la medaglia d'oro dell'australiano Steven Bradbury alle Olimpiadi… - ingrid_perrod : RT @Dulafive: 20 anni esatti per l'evento sportivo più random di sempre, la medaglia d'oro dell'australiano Steven Bradbury alle Olimpiadi… - giuIsz : RT @Dulafive: 20 anni esatti per l'evento sportivo più random di sempre, la medaglia d'oro dell'australiano Steven Bradbury alle Olimpiadi… - AmpoFrancesco : RT @Dulafive: 20 anni esatti per l'evento sportivo più random di sempre, la medaglia d'oro dell'australiano Steven Bradbury alle Olimpiadi… -