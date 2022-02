Da De Gasperi a Craxi. Un podcast sulle figlie della Repubblica (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Le figlie della Repubblica”. La serie storica in podcast della Fondazione De Gasperi, promossa in collaborazione con il Corriere della Sera e il contributo della Fondazione Cariplo, si è appena conclusa. Il racconto di figure eminenti dell’Italia Repubblicana, riscoperte attraverso gli occhi e soprattutto le voci delle loro figlie, ha registrato un grande successo di ascoltatori: oltre 20 mila in totale, il 60 per cento con meno di 35 anni. “Segno che l’obiettivo di attualizzare la storia a beneficio del pubblico, con particolare attenzione alla nuova generazione, è stato raggiunto. Un risultato significativo per un’iniziativa che fa da preludio alle celebrazioni dei 40 anni dalla nascita della ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Le”. La serie storica inFondazione De, promossa in collaborazione con il CorriereSera e il contributoFondazione Cariplo, si è appena conclusa. Il racconto di figure eminenti dell’Italiana, riscoperte attraverso gli occhi e soprattutto le voci delle loro, ha registrato un grande successo di ascoltatori: oltre 20 mila in totale, il 60 per cento con meno di 35 anni. “Segno che l’obiettivo di attualizzare la storia a beneficio del pubblico, con particolare attenzione alla nuova generazione, è stato raggiunto. Un risultato significativo per un’iniziativa che fa da preludio alle celebrazioni dei 40 anni dalla nascita...

