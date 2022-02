Catcalling Quando il complimento diventa molestia

Leggi su dilei

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dal nome sembra un trend, ma ilnon è proprio una novità. Ai tempi delle nostre nonne avremmo parlato dell’essere importunate per strada, da una battuta sessista o da un apprezzamento volgare, da fischi e risate o dalla richiesta di un sorriso a comando, perché sei più bellasorridi, o magari dall’approccio insistente di chi ti ha notata passare e non ne vuole sapere di lasciarti andare via. E ogni tanto capita che ildiventi anche un modo di fare cameratismo, un comportamento messo in pratica per cementare la solidarietà maschile e – in senso figurato – per attestare di essere in cima alla catena alimentare. I gorilla maschi si battono il petto per comunicare a distanza di essere grandi e grossi, gli homo sapiens si danno pacche sulla schiena e commentano a voce alta il fisico delle passanti. Confidando ...