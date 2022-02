Capitale Italiana del Libro 2022: vince Ivrea, delusione per Nola (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo Chiari nel 2020 e Vibo Valentia nel 2021, è Ivrea la Capitale Italiana del Libro 2022. Lo ha comunicato al ministro della Cultura, Dario Franceschini, pochi minuti fa, in diretta sul sito del ministero, insieme al presidente della Giuria, Marino Sinibaldi. “E’ un momento positivo per il Libro e per la lettura” ha detto il ministro. “Ci sono, dopo anni negativi, dei dati di crescita numerica per le vendite, con molte differenze territoriali, però credo veramente che l’azione migliore sia quella di lavorare attorno alla crescita del numero dei lettori attraverso molte iniziative”. “Funzionano le fiere dei libri, funzionano le feste, la campagna di promozione e le misure che abbiamo messo in atto, alcune importanti quest’anno come 30 milioni di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo Chiari nel 2020 e Vibo Valentia nel 2021, èladel. Lo ha comunicato al ministro della Cultura, Dario Franceschini, pochi minuti fa, in diretta sul sito del ministero, insieme al presidente della Giuria, Marino Sinibaldi. “E’ un momento positivo per ile per la lettura” ha detto il ministro. “Ci sono, dopo anni negativi, dei dati di crescita numerica per le vendite, con molte differenze territoriali, però credo veramente che l’azione migliore sia quella di lavorare attorno alla crescita del numero dei lettori attraverso molte iniziative”. “Funzionano le fiere dei libri, funzionano le feste, la campagna di promozione e le misure che abbiamo messo in atto, alcune importanti quest’anno come 30 milioni di ...

Advertising

dariofrance : La Capitale italiana del Libro 2022 è #Ivrea! - MiC_Italia : Capitale Italiana del Libro 2022, segui la cerimonia di proclamazione della città vincitrice in diretta sul canale… - MiC_Italia : Tra poco in diretta sul canale YouTube del #MiC la proclamazione della Capitale Italiana del Libro 2022. Per seguir… - AreaDem : RT @Radio1Rai: ??'E' #Ivrea la Capitale italiana del libro 2022'. Lo ha annunciato poco fa il ministro della cultura @dariofrance nel corso… - DavideGariglio : #Ivrea capitale italiana del Libro 2022! -