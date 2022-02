Brignone, è l’ora della combinata: invertire il trend in discesa per andare a medaglia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Italia cerca la medaglia numero sedici. Alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 inizia il quartultimo giorno di gare e tutte le speranze sono riposte sulla combinata alpina femminile. Saranno ben quattro le italiane presenti, su ventisei iscritte: Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni e Nicol Delago. L’Italia punta al podio, soprattutto con la valdostana, ma visto lo scarso feeling con la discesa cinese il risultato da centrare è tutto tranne che scontato. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO PECHINO 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO PECHINO 2022: LE SPERANZE DI medaglia DELL’ITALIA IN OGNI SPORT I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO I RISULTATI GIORNO PER GIORNO LE FAVORITE – “La mia gara passerà dal comportamento in discesa, sto cercando di trovare i ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Italia cerca lanumero sedici. Alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 inizia il quartultimo giorno di gare e tutte le speranze sono riposte sullaalpina femminile. Saranno ben quattro le italiane presenti, su ventisei iscritte: Federica, Marta Bassino, Elena Curtoni e Nicol Delago. L’Italia punta al podio, soprattutto con la valdostana, ma visto lo scarso feeling con lacinese il risultato da centrare è tutto tranne che scontato. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO PECHINO 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO PECHINO 2022: LE SPERANZE DIDELL’ITALIA IN OGNI SPORT I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO I RISULTATI GIORNO PER GIORNO LE FAVORITE – “La mia gara passerà dal comportamento in, sto cercando di trovare i ...

Advertising

lostrispk : @simonesalvador giusto. e anche lì per ora 0. e la mamma della Brignone che sminuisce l'infortunio della Goggia? O… - De_Sand88 : RT @LaStampa: Pechino 2022, Brignone: “A Milano-Cortina forse non ci sarò. Ma ora dopo l’argento devo ritrovare energie per la combinata” h… - pointofnews : #pechino 2022, #brignone: “A Milano-Cortina forse non ci sarò. Ma ora dopo l’argento devo ritrovare energie per la combinata” - La #stampa - LaStampa : Pechino 2022, Brignone: “A Milano-Cortina forse non ci sarò. Ma ora dopo l’argento devo ritrovare energie per la co… - LaStampa : Pechino 2022, Brignone: “A Milano-Cortina forse non ci sarò. Ma ora dopo l’argento devo ritrovare energie per la co… -

Ultime Notizie dalla rete : Brignone l’ora Brignone, è l'ora della combinata: invertire il trend in discesa per andare a medaglia Sportface.it