Bocciato anche il Referendum sulla Cannabis, la Corte Costituzionale: 'Vìola trattati internazionali' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo il Referendum sull'eutanasia legale, la Corte Costituzionale ha Bocciato anche il Referendum sulla Cannabis, dichiarando inammissibile il quesito che aveva come obiettivo la cancellazione del ...

Ultime Notizie dalla rete : Bocciato anche Cannabis, referendum inammissibile: la Corte Costituzionale boccia il quesito. Amato: 'Avremmo violato obblighi internazionali' È il terzo quesito bocciato dopo quello sull' eutanasia e la separazione delle carriere. Ad ... che ha anche finanziato il meccanismo di raccolta.

Bocciato anche il Referendum sulla Cannabis, la Corte Costituzionale: 'Vìola trattati internazionali' Dopo il referendum sull'eutanasia legale, la Corte Costituzionale ha bocciato anche il referendum sulla cannabis, dichiarando inammissibile il quesito che aveva come obiettivo la cancellazione del reato di coltivazione, sopprimendo le pene detentive. Lo ha comunicato ...

