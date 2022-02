Bimba di 4 anni ritrovata dalla polizia in una stanza segreta: era scomparsa dal 2019 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Gli inquirenti oramai avevano perso le speranze di trovarla viva. Invece la piccola Paislee Shultis, 4 anni, è stata finalmente ritrovata: era scomparsa dal 2019. La polizia l’ha ritrovata in buone condizioni. Era nascosta in una stanza segreta sotto le scale di una casa nello stato di New York. Sono passati 3 anni dalla prima volta che è stata diramata l’allerta. La piccola era sparita nel nulla dalla casa dei genitori affidatari a Cayuga Heights, nello stato di New York, nel luglio 2019. I sospetti erano ricaduti subito sui genitori biologici che ne avevano perso l’affidamento ma, nonostante continue perquisizioni anche nella stessa casa in cui è stata ritrovata, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Gli inquirenti oramai avevano perso le speranze di trovarla viva. Invece la piccola Paislee Shultis, 4, è stata finalmente: eradal. Lal’hain buone condizioni. Era nascosta in unasotto le scale di una casa nello stato di New York. Sono passati 3prima volta che è stata diramata l’allerta. La piccola era sparita nel nullacasa dei genitori affidatari a Cayuga Heights, nello stato di New York, nel luglio. I sospetti erano ricaduti subito sui genitori biologici che ne avevano perso l’affidamento ma, nonostante continue perquisizioni anche nella stessa casa in cui è stata, ...

Advertising

fattoquotidiano : Stati Uniti, vittima di una rapina apre il fuoco contro il ladro ma uccide una bimba di 9 anni - fanpage : La piccola era scomparsa nel nulla tre anni fa, è stata ritrovata viva e in buone condizioni in un sottoscala - Corriere : Spara per fermare un rapinatore, colpisce e uccide bimba di 9 anni - Silvia_Fancy : @LaEle010282 Basita, allibita prendersela con una bimba di due anni che non ha nessuna colpa!!! Poi uno dice sei ca… - CronacheMc : POTENZA PICENA - La bimba è stata visitata all'Armand Trousseau dove i medici hanno dato l'ok per l'asportazione. I… -