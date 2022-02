Batmaid e altri trucchi per avere una casa sempre pulita e profumata

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)unain perfetto ordine è il sogno di tutti; peccato che il tempo a disposizione per rassettare e sistemare spesso sia poco. La soluzione, però, non èe solo quella di rimandare il tutto al fine settimana, sacrificando così gli unici momenti in cui potremmo ritagliare del tempo solo per noi: si può organizzare un vero e proprio piano di pulizia quotidiana, oppure rivolgersi a persone esterne che possano darci una mano nelle operazioni di pulizia della. L’importanza della pulizia di alcuni ambienti diL’igiene di alcuni ambienti dellaè estremamente importante, perché proprio in certi punti si annidano maggiormente microbi e batteri; pensiamo, ad esempio, al letto, dove lenzuola e cuscini sono un ...