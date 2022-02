Autoarticolato in fiamme sull’A1 | trasportava materiale altamente infiammabile – VIDEO

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’autista del camion è rimasto ferito ed è stato prontamente trasportato all’ospedale Niguarda di Milano. Nessun altro veicolo coinvolto nell’incidente. Unè rimasto coinvolto in un incidente autostradaleall’altezza di Lodi, andando a fuoco. L’episodio è accaduto questa mattina alle ore 6.30 al km 21 in direzione Nord. Il mezzo è andato a L'articolo NewNotizie.it.

UeT1982 : Circolazione paralizzata questa mattina all'altezza del km 21 in direzione Nord a causa di un autoarticolato che si… - Udine_news_ : Talmassons, un autoarticolato parcheggiato va in fiamme - -

A provocare la chiusura dell'autostrada A/1, stamani, nel Lodigiano, è stato un incidente stradale in direzione Nord, verso Milano, che ha coinvolto unche è andato a sbattere contro il guardrail di cemento centrale, il cosiddetto newjersey, che divide le due carreggiate, senza coinvolgere altri veicoli ma ribaltandosi su un fianco e ...... che hanno domato leriportando poi la situazione alla normalità. Lavinia, investita a 16 ... in provincia di Lodi, e secondo la ricostruzione pare che unche trasportava ...Un autoarticolato è rimasto coinvolto in un incidente autostradale ... immediatamente i vigili del fuoco per iniziare le operazioni di spegnimento delle fiamme. Fortunatamente non si registrano morti ...L’autoarticolato trasportava materiale infiammabile e si è ribaltato a circa un chilometro dal casello di Pieve Fissiraga, in provincia di Lodi. A domare le fiamme conseguenti, con un intervento ...