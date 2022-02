Auto usate online, effetto crisi microchip: prezzi più alti del 15% rispetto al 2021 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Per il mercato dell’usato online, il 2022 si è aperto con uno scenario piuttosto allarmante, che in numeri ha la “forma” di un +15% di aumento medio dei prezzi rispetto al solo gennaio 2021. Un effetto diretto della crisi nell’approvvigionamento di microchip che – ormai da più di un anno a questa parte – sta causando alle case Automobilistiche forti ritardi sulla produzione e sulla consegna delle nuove Auto, facendo aumentare, di conseguenza, la domanda sull’usato. Infatti, secondo i dati di UNRAE (l’associazione dei costruttori esteri operanti in Italia) lo stesso gennaio 2022, per il mercato del “nuovo”, è stato segnato da un duro -19,7% sulle immatricolazioni rispetto all’anno precedente. A rendere ancora più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Per il mercato dell’usato, il 2022 si è aperto con uno scenario piuttosto allarmante, che in numeri ha la “forma” di un +15% di aumento medio deial solo gennaio. Undiretto dellanell’approvvigionamento diche – ormai da più di un anno a questa parte – sta causando alle casemobilistiche forti ritardi sulla produzione e sulla consegna delle nuove, facendo aumentare, di conseguenza, la domanda sull’usato. Infatti, secondo i dati di UNRAE (l’associazione dei costruttori esteri operanti in Italia) lo stesso gennaio 2022, per il mercato del “nuovo”, è stato segnato da un duro -19,7% sulle immatricolazioniall’anno precedente. A rendere ancora più ...

