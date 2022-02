Amato | “Referendum non era su eutanasia ma su omicidio del consenziente Il quesito lo avrebbe reso lecito in casi ben più numerosi e diversi”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Ilnon era sull’ma sull’del”. Così il presidente della Corte Costituzionale, Giuliano, in conferenza stampa spiegando le ragioni che hanno portato la Consulta a dichiarare inammissibile ilreferendario sull’legale, analizzato il 15 febbraio. “Nella sorpresa e anche amarezza che ha destato in molti la decisione di ieri ha giocato un ruolo determinate l’uso che è stato generalizzato ‘sull’’ – ha detto ancora– Perchésull’desta nelle persone che leggono o ascoltano la legittima aspettativa che si tratti di unche ha ad oggetto le persone che ...

Dopo l'eutanasia, e la responsabilità civile dei giudici, la Corte Costituzionale boccia anche ilsulla cannabis. Il presidente della Consulta, Giuliano, spiega che i giudici lo hanno ritenuto 'Inammisibile'. Giustizia, Salvini incassa il sì aied esulta: "Vittoria!" Il ...... ha spiegato in conferenza stampa il presidente Giulianoa proposito del primo, 'l'introduzione della responsabilità diretta avrebbe reso il, più che abrogativo, innovativo'. ...Già questo è sufficiente a farci violare obblighi internazionali plurimi che sono un limite indiscutibile dei referendum”. Amato torna poi sul quesito in merito all’omicidio del consenziente: “Nella ...Il referendum sulla cannabis non si farà. Lo ha annunciato il presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, durante una conferenza stampa in cui ha anche spiegato i motivi che hanno spinto i ...