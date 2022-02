Alice D’Amato dopo l’infortunio: “Pronta a rialzarmi con l’amore per la ginnastica. Torno appena posso” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alice D’Amato si è infortunata durante un allenamento effettuato nella mattinata di lunedì al PalAlgeco di Brescia. La ginnasta si è fatta male in arrivo dalla ribaltata salto avanti teso al corpo libero. Il ginocchio in ipertensione ha subito un trauma e l’entità andrà valutata nei prossim giorni. Per il momento si escludono grossi problemi ossei, ma servirà aspettare il riassorbimento dell’edema per capire se c’è un interessamento del legamento del crociato anteriore. Il DT Enrico Casella si è soffermato sull’episodio attraverso i canali federali: “Non serve il gesso. La microfrattura non desta preoccupazione. Per ora è come un cristallo che ha avuto delle piccole crepe interne, che andranno ovviamente ricomposte, ma non ci sono stati danni importanti. Speriamo solo di non avere sorprese dagli esami del crociato”. ginnastica, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022)si è infortunata durante un allenamento effettuato nella mattinata di lunedì al PalAlgeco di Brescia. La ginnasta si è fatta male in arrivo dalla ribaltata salto avanti teso al corpo libero. Il ginocchio in ipertensione ha subito un trauma e l’entità andrà valutata nei prossim giorni. Per il momento si escludono grossi problemi ossei, ma servirà aspettare il riassorbimento dell’edema per capire se c’è un interessamento del legamento del crociato anteriore. Il DT Enrico Casella si è soffermato sull’episodio attraverso i canali federali: “Non serve il gesso. La microfrattura non desta preoccupazione. Per ora è come un cristallo che ha avuto delle piccole crepe interne, che andranno ovviamente ricomposte, ma non ci sono stati danni importanti. Speriamo solo di non avere sorprese dagli esami del crociato”., ...

