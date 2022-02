Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2022 ore 16:30 (Di martedì 15 febbraio 2022) Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2022 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE, POI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. INCIDENTE A TORRE GAIA IN VIA DI TOR BELLA MONACA, CODE ALL’ALTEZZA DI VIALE DUILIO CAMBELLOTTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO. PER TRAFFICO CI SONO CODE A TRATTI SU VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. CODE A TRATTI ANCHE LUNGO VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI. PER I CANTIERI PROSEGUONO SULLA REGIONALE FLACCA LE OPERAZIONI DI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 febbraio 2022)DEL 15 FEBBRAIOORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFIUMICINO E OSTIENSE, POI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA. INCIDENTE A TORRE GAIA IN VIA DI TOR BELLA MONACA, CODE ALL’ALTEZZA DI VIALE DUILIO CAMBELLOTTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO. PER TRAFFICO CI SONO CODE A TRATTI SU VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. CODE A TRATTI ANCHE LUNGO VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI. PER I CANTIERI PROSEGUONO SULLA REGIONALE FLACCA LE OPERAZIONI DI ...

Advertising

quartomiglio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Lavori notturni (tra le 20,30 e le 6) di manutenzione delle caditoie su via Ardeatina. Sono sino al 24 f… - romamobilita : #Roma #viabilità Lungotevere Aventino, cantiere. Da domani al 22 febbraio deviate sei linee bus - romamobilita : #Roma #viabilità A Ponte di Nona domani, dalle 6 alle 23, lavori a via Gustavo Colonnetti. Deviazione per le linee… - romamobilita : #Roma #viabilità Lavori notturni (tra le 20,30 e le 6) di manutenzione delle caditoie su via Ardeatina. Sono sino a… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via dei Caduti per la Resistenza (Pontina-Eroi di Cefalonia) -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 15 - 02 - 2022 ore 09:15 VIABILITÀ DEL 15 FEBBRAIO 2022 ORE 09.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15 - 02 - 2022 ore 12:30 VIABILITÀ DEL 15 FEBBRAIO 2022 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2022 ore 11:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 15 FEBBRAIO 2022 ORE 09.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER ...DEL 15 FEBBRAIO 2022 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA LA ...