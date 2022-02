Uomini e Donne, spoiler puntata di oggi: rissa sfiorata tra Alessandro e Diego (Di martedì 15 febbraio 2022) oggi pomeriggio, a partire come sempre dalle 14:45, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni rivelano che in studio dovrebbe scoppiare una lite piuttosto accesa tra Alessandro e Diego. Il motivo del contendere sarà ida Platano. Al trono di Matteo Ranieri, invece, non mancherà qualche inatteso colpo di scena. Diego turbato dal rapporto tra Ida e Alessandro Nella puntata di oggi pomeriggio, martedì 15 febbraio, di Uomini e Donne, ci saranno momenti molto concitati. La puntata dovrebbe iniziare, come al solito, con le vicende che riguardano Gemma Galgani. La donna sta conoscendo un nuovo cavaliere, ma dirà di voler interrompere la conoscenza ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 febbraio 2022)pomeriggio, a partire come sempre dalle 14:45, andrà in onda una nuovadi. Le anticipazioni rivelano che in studio dovrebbe scoppiare una lite piuttosto accesa tra. Il motivo del contendere sarà ida Platano. Al trono di Matteo Ranieri, invece, non mancherà qualche inatteso colpo di scena.turbato dal rapporto tra Ida eNelladipomeriggio, martedì 15 febbraio, di, ci saranno momenti molto concitati. Ladovrebbe iniziare, come al solito, con le vicende che riguardano Gemma Galgani. La donna sta conoscendo un nuovo cavaliere, ma dirà di voler interrompere la conoscenza ...

Advertising

DSantanche : La tratta di esseri umani è uno dei reati più disgustosi e a chiunque lo perpetri auguro i peggiori anni della loro… - lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - robersperanza : Ogni giorno ci sono donne e uomini che si occupano di chi soffre. Sono i professionisti sanitari di tutto il mondo,… - fanpage : Via Instagram, Angela Artosin, ex tronista di Uomini e Donne, ha fatto sapere ai suoi follower che le è stato diagn… - telodogratis : Uomini e donne, Angela Artosin lotta contro il cancro: “La vita mi sta mettendo a dura prova” -