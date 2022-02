Ucraina, Kuleba: riusciti a impedire alla Russia escalation (Di martedì 15 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba afferma che gli sforzi diplomatici congiunti con gli alleati occidentali sono riusciti a scoraggiare una temuta invasione russa: "Siamo riusciti a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri ucraino Dmytroafferma che gli sforzi diplomatici congiunti con gli alleati occidentali sonoa scoraggiare una temuta invasione russa: "Siamoa ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Kuleba Ucraina, Kuleba: riusciti a impedire alla Russia escalation Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba afferma che gli sforzi diplomatici congiunti con gli alleati occidentali sono riusciti a scoraggiare una temuta invasione russa: "Siamo riusciti a impedire alla Russia un'ulteriore escalation ...

Il 16 non esce sulla ruota della guerra: il grande smacco americano ... proclama Kuleba. Giorni decisivi Diversi analisti e commentatori ritengono che i prossimi giorni saranno quelli decisivi per capire se la Russia invaderà davvero l'Ucraina, dopo che per settimane ha ...

Le ore decisive per la crisi tra Ucraina e Russia: segui il live A confermarlo è il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, in una dichiarazione originariamente data ... effettueranno marce combinate alle proprie basi permanenti», aggiunge Mosca. Il presidente ucraino ...

