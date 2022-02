Tommaso Paradiso annuncia la tracklist del disco Space Cowboy

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 15 febbraio 2022)ladell’album, il suo primoda solistaladell’album, il suo primoda solista in uscita venerdì 4 marzo. È inoltre disponibile su Amazon il pre-order dell’album autografato. Grazie alla scrittura e ai tratti delicati della penna di, autore fra i più stimati della scena musicale italiana,, prodotto da Federico Nardelli (con l’eccezione di Tutte le Notti, prodotta da Dorado Inc.), è unche sta in equilibrio fra la parte più ...