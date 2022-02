Tagliare e modificare audio su Android

Leggi su navigaweb

(Di martedì 15 febbraio 2022) Una delle personalizzazioni più diffuse sui telefoni è sicuramente la suoneria personalizzata, presa magari dal brano che ci piace di più o dalla hit del momento. Per utilizzare un brano come suoneria non dobbiamo caricare il file con tutto il brano ma dobbiamo estrapolare il ritornello o la parte con volume più alto, così da poter ottenere una buona suoneria orecchiabile e facile da captare anche se il telefono è in tasca o in borsa. Nella guida che segue vi mostreremo comel'su, così da avere tutti gli strumenti per creare la suoneria perfetta utilizzando esclusivamente il nostro telefono. Per poter creare la suoneria dovremo scaricare dei video musicali o dei brani in MP3; se non sappiamo da dove partire possiamo leggere la nostra guida su come scaricare musica MP3 su ...