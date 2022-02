Stato emergenza, Cacciari: “Quando finisce? Decideranno lanciando freccette…” (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Quando finisce lo Stato d’emergenza? Che ne so io, lo Decideranno con le freccette…”. Massimo Cacciari, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, risponde così alle domande sull’ipotesi di stop allo Stato d’emergenza il 31 marzo. “Già adesso non siamo più in emergenza, è evidente. Lo chieda ai geni del ministro della Sanità e ai suoi esperti. Ci sono i dati, lo dicono i Bassetti e i Crisanti”, dice il filosofo e politologo. “I dati sono quelli, con i morti sopravvalutati, con i morti per covid e con covid messi insieme. I tamponi significano poco o niente, il 90% sono asintomatici. E il 90% di questo 90% nemmeno trasmette il virus. Quando finisce ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “lod’? Che ne so io, locon le”. Massimo, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, risponde così alle domande sull’ipotesi di stop allod’il 31 marzo. “Già adesso non siamo più in, è evidente. Lo chieda ai geni del ministro della Sanità e ai suoi esperti. Ci sono i dati, lo dicono i Bassetti e i Crisanti”, dice il filosofo e politologo. “I dati sono quelli, con i morti sopravvalutati, con i morti per covid e con covid messi insieme. I tamponi significano poco o niente, il 90% sono asintomatici. E il 90% di questo 90% nemmeno trasmette il virus....

