"Solo stronz***". Malan e Claudia Fusani scattano in piedi, faccia a faccia e a un passo dalla rissa: delirio in studio (Di martedì 15 febbraio 2022) La temperatura nello studio di Agorà - la trasmissione quotidiana di Rai3 condotta da Luisella Costamagna - si è improvvisamente alzata a causa di alcuni interventi poco condivisibili di Lucio Malan su no-vax e green pass. Il senatore di Fratelli d'Italia ha avuto uno scontro molto duro con la giornalista Claudia Fusani, tanto che a un certo punto entrambi sono scattati in piedi, quasi come se volessero arrivare al contatto. La Costamagna ha poi riportato l'ordine, ma a far scattare entrambi il fatto che la Fusani abbia accusato il meloniano di dire bugie. In particolare un passaggio di Malan sul green pass ha fatto storcere il naso a tutti gli ospiti presenti in studio e in collegamento: “Impedisce a milioni di persone di lavorare, di salire ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) La temperatura nellodi Agorà - la trasmissione quotidiana di Rai3 condotta da Luisella Costamagna - si è improvvisamente alzata a causa di alcuni interventi poco condivisibili di Luciosu no-vax e green pass. Il senatore di Fratelli d'Italia ha avuto uno scontro molto duro con la giornalista, tanto che a un certo punto entrambi sono scattati in, quasi come se volessero arrivare al contatto. La Costamagna ha poi riportato l'ordine, ma a far scattare entrambi il fatto che laabbia accusato il meloniano di dire bugie. In particolare un passaggio disul green pass ha fatto storcere il naso a tutti gli ospiti presenti ine in collegamento: “Impedisce a milioni di persone di lavorare, di salire ...

Advertising

Sax7374 : @antocheeks96 Intendevo..come fa la gente a guardare sti ?? che sparano solo ?? sulla Juve..??..sentire le stronz@te di Cassano???????? - HA72978168 : @Moonlightshad1 Renzi prima le ha insegnato (non solo a lei)come alzarsi da una poltrona e poi risedercisi ..ora co… - virusixx : RT @Rossell26592162: Jess non è né acida né stronz@. Si è solo rotta le scatole di tutto questo TEATRO. Ed è comprensibile. FORZA JESS?? #je… - anto_dun : RT @Rossell26592162: Jess non è né acida né stronz@. Si è solo rotta le scatole di tutto questo TEATRO. Ed è comprensibile. FORZA JESS?? #je… - Karolista_sevil : RT @Rossell26592162: Jess non è né acida né stronz@. Si è solo rotta le scatole di tutto questo TEATRO. Ed è comprensibile. FORZA JESS?? #je… -