"Saviano fa spettacolo". L'affondo della madre del bimbo ucciso dalla mafia (Di martedì 15 febbraio 2022) Graziella Accetta è la madre di Claudio Domino, ucciso nel 1986. Sui social la donna ha aspramente criticato il lavoro del giornalista

Emma96444762 : RT @ChiodiDonatella: #SAVIANO? QUASI UN 'ATTORE'. MA LA #MAFIA NON È UNA FICTION 'Fa solo #spettacolo, Non gli credono più'. Durissime le… - irenestorti1 : RT @ChiodiDonatella: #SAVIANO? QUASI UN 'ATTORE'. MA LA #MAFIA NON È UNA FICTION 'Fa solo #spettacolo, Non gli credono più'. Durissime le… - mariangelalo33 : RT @SecolodItalia1: Graziella Accetta, madre di un bimbo ucciso dalla mafia, attacca Saviano: “Non è credibile, fa solo spettacolo” https:/… - MariaRo51490621 : RT @ChiodiDonatella: #SAVIANO? QUASI UN 'ATTORE'. MA LA #MAFIA NON È UNA FICTION 'Fa solo #spettacolo, Non gli credono più'. Durissime le… - Simona35701839 : RT @AncoraRadio: «Saviano fa solamente spettacolo. Altri fanno vera lotta alle mafie» -

Ultime Notizie dalla rete : Saviano fa spettacolo La madre di Claudio Domino contro Saviano: 'Fa spettacolo, non vera lotta alla mafia' ...hanno la scorta fanno vera lotta alle mafie senza fare spettacolo'... critica aspramente il giornalista e scrittore Roberto Saviano ...perché? Perché il sangue di mio figlio non ha prezzo e tanti anni fa ...

